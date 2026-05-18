Экс-банкир получил 19 лет за вывод более 1,6 млрд рублей за рубеж

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы признал бывшего члена совета директоров "Смартбанка" Александра Галкина виновным в выводе из России более 1,6 млрд рублей.

"Галкину Александру Александровичу назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн 500 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

По версии следствия, Галкин оказывал возмездные услуги клиентам, желающим скрытно вывести из Российской Федерации денежные средства в иностранные государства в обход официальных структур.

Сумма ущерба составила свыше 1,6 млрд рублей.

Экс-банкир признан виновным по ч. 1 ст. 210 (Создание преступного сообщества) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Мосгорсуд Александр Галкин Савеловский суд Смартбанк
