Калининская АЭС работает в штатном режиме после атаки БПЛА

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Калининская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки БПЛА на город Удомлю Тверской области.

"Калининская АЭС работает в штатном режиме", - сообщило управление коммуникаций атомной станции в понедельник.

В настоящее время на Калининской АЭС в работе находятся энергоблоки №1, 2 и 3. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке №4 продолжается плановый ремонт.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, отмечается в сообщении.

Ранее глава Тверской области Виталий Королев сообщил об отражении атаки украинского БПЛА над Удомлей. Обломки беспилотника попали в крышу девятиэтажного жилого дома, по предварительным оценкам, пострадавших нет. Повреждено остекление у балконов четырех квартир.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции - четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1 ГВт каждый.