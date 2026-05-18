Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 13 км

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Камчатский вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту около 13 км над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая Геофизическая служба РАН".

"19 мая в 06:26 по местному времени (21:26 мск - ИФ) на вулкане Безымянный произошел пепловый выброс на высоту около 13 тысяч метров над уровнем моря (по сейсмическим и спутниковым данным)", - говорится в сообщении.

В мае активность Безымянного значительно увеличилась, ученые заговорили о том, что он готовится к мощному извержению, 15 мая предупреждение о возможности скорого извержения распространило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного - 2 тыс. 882 м.

Последнее эксплозивное извержение Безымянного произошло в марте 2019 года, тогда вулкан выбросил столб пепла на высоту до 15 км над уровнем моря.

Знаменитое катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 года выделено в самостоятельный тип - "направленный взрыв" или "тип Безымянный", который признан мировой вулканологией. Тогда Безымянный выбросил пепел на высоту более 40 км. Грязевой поток заполнил реку Камчатка. В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножия Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.

