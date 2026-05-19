Пепел от вулкана Безымянный выпал в селе на востоке Камчатки

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Пеплопад от извергающегося на востоке Камчатки вулкана Безымянный прошел в селе Майское Усть-Камчатского округа, сообщает во вторник Главное управление МЧС России по региону.

"В результате пеплового выброса зафиксировано выпадение вулканического пепла толщиной до трех миллиметров в селе Майском Усть-Камчатского округа. Жизнедеятельность населения не нарушена. Звонки в ЕДДС муниципального округа от граждан не поступали", - говорится в сообщении.

Для Безымянного установлен наивысший - красный код опасности для авиации. Это означает, что пепловые выбросы представляют опасность для международных авиалиний, то есть даже для самолетов, пролетающих на высоте 13 километров.

Ранее сообщалось, что во вторник утром на Безымянном произошло мощное извержение. В Камчатском филиале Федерального исследовательского центра "Единая Геофизическая служба РАН" сообщили, что вулкан выбросил столб пепла на высоту 13 км над уровнем моря. В свою очередь, в МЧС уточнили, что высота пеплового выброса составила 10 км над уровнем моря.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного - 2 тыс. 882 метра.

МЧС России РАН Камчатка
