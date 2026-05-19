Поиск

В "Южной" группировке сообщили о поражении более 35 блиндажей украинской армии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Подразделения "Южной" группировки нанесли удары по 37 блиндажам и укрытиям армии Украины, сообщил во вторник начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Поражено восемь пунктов управления БПЛА, а также 37 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - сказал Астафьев.

По его данным, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены четыре антенны связи и БПЛА, шесть терминалов Starlink, семь наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Сбиты 10 украинских беспилотников, сказал Астафьев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 мая 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто после атаки БПЛА

Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

 Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

Путин заявил о готовности России и Китая поддерживать друг друга в защите суверенитета

Путин отправляется с официальным визитом в Китай

Женщина погибла в результате атаки на Курскую область, еще двое ранены

В Тверской области обломки БПЛА упали на крышу девятиэтажки в Удомле

В Думу внесли законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями

 В Думу внесли законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями

Что произошло за день: понедельник, 18 мая

Экс-депутат Госдумы Гаджиев заочно осужден пожизненно по делу об убийстве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9474 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2239 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов