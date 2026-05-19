В "Южной" группировке сообщили о поражении более 35 блиндажей украинской армии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Подразделения "Южной" группировки нанесли удары по 37 блиндажам и укрытиям армии Украины, сообщил во вторник начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Поражено восемь пунктов управления БПЛА, а также 37 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - сказал Астафьев.

По его данным, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены четыре антенны связи и БПЛА, шесть терминалов Starlink, семь наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Сбиты 10 украинских беспилотников, сказал Астафьев.