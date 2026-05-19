Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и снижения нефти (июльский фьючерс на Brent просел ниже $110 за баррель) из-за приостановки ударов США по Ирану, фактором поддержки остаются ожидания итогов визита президента РФ Владимира Путина в Китай, где вероятны новые соглашения по энергетическому сотрудничеству. Индекс IMOEX2 за минуту торгов почти не изменился.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2668,77 пункта (+0,02%). Лидируют в росте акции "Северстали" (+1,1%), "ММК" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,6%), но просели бумаги АФК "Система" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Полюса" (-0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 мая, составляет 72,3497 руб. (-77,78 копейки).

Подорожали также акции "НЛМК" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), "ВК" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Роснефти" (-0,2%), "Хэдхантера" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%).

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков накануне сообщил, что в ходе официального визита Путина в Китай 19-20 мая будет подробно обсуждаться тема газопровода "Сила Сибири 2". По словам Ушакова, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин вечером 20 мая проведут важную беседу за чаем, в ходе которой обсудят актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет "одно из важнейших мероприятий в ходе визита", подчеркнул помощник президента.

Также накануне вечером стало известно, что OFAC выдало 30-дневную лицензию для обеспечения наиболее уязвимых стран российской нефтью, уже находящейся в море (погруженной на танкеры - ИФ), о чем сообщил глава ведомства Скотт Бессент в социальной сети Х. Предыдущая лицензия в отношении американских санкций, разрешающая закупки российской нефти, закончила свое действие 16 мая.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил вечером в понедельник в телефонном интервью New York Post, что на данный момент он не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. "Я не готов принять что-либо прямо сейчас", - сказал он.

Чуть позже Трамп заявил в соцсети Truth Social, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он приказал не проводить атаку на Иран, которая планировалась на вторник.

Трамп проинструктировал шефа Пентагона Пита Хегсета и вооруженные силы США, чтобы атаки на Иран во вторник не было, указав быть готовыми приступить к полноценному масштабному наступлению на Иран, если приемлемого соглашения не будет.

По словам Трампа, план по возобновлению ударов США в отношении Ирана поставлен на паузу на два или три дня. "Два или три дня. Речь идет о непродолжительном периоде", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, главной новостью начала недели стало заявление Кремля о том, что в ходе госвизита Путина в КНР на этой неделе будет обсуждаться проект строительства газопровода "Сила Сибири 2" и увеличение поставок углеводородов в Китай. Вместе с российским президентом в Китай отправятся главы ряда крупных корпораций, в том числе "Газпрома", "НОВАТЭКа" и "Роснефти", что говорит о потенциальном интересе китайского бизнеса к сотрудничеству с Россией. Поэтому оптимизм российского рынка связан с ожиданиями успешных российско-китайских переговоров.

Нефть подогревается ожиданиями новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке со стороны США и Израиля - этот вариант более вероятен, чем возобновление мирных переговоров. В Саудовской Аравии объявили о том, что Иран вновь атаковал нефтяную инфраструктуру страны с помощью БПЛА, и эти сообщения усилили "бычьи" настроения на рынке нефти. На этом фоне цена Brent на неделе может двигаться в диапазоне $102-112 за баррель.

"Яндекс" накануне объявил цену размещения дополнительного выпуска акций - 4100,5 руб. за штуку, что выше рынка. Всего эмитент планирует разместить до 3,8 млн дополнительных акций, что составляет менее 1% от уставного капитала и не приведет к значительному размытию долей миноритарных акционеров в капитале. Целью допэмиссии акций "Яндекса" является мотивация топ-менеджмента. Как правило, такие акции, выпускаемые в рамках компенсационного пакета для менеджмента и ключевых сотрудников, не являются голосующими. То есть на корпоративное управление в компании какого-либо негативного влияния это размещение дополнительных акций оказать не должно.

В целом, для индекса МосБиржи актуальным диапазоном движения остается область 2650-2750 пунктов, заключила Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке акций с начала недели повысился спрос на акции компаний, связанных с энергетикой, что обеспечивается ожиданиями визита Путина в Китай 19-20 мая и надеждами на заключение новых соглашений в нефтегазовой сфере. Индексы МосБиржи и РТС приблизились к сопротивлениям 2685 и 1165 пунктов соответственно. Если надежды "быков" оправдаются, как минимум краткосрочный восходящий тренд в РФ может получить продолжение, после чего, однако, участники наверняка вернутся к оценке монетарных и геополитических факторов, считает аналитик.

Аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой также полагает, что главным драйвером рынка выступают ожидания, связанные с поездкой Путина в Китай и возможным заключением новых нефтегазовых соглашений.

Российским акциям также продолжает помогать высокая нефть, поддерживающая интерес к экспортерам и улучшающая восприятие российского рынка в целом. При этом крепкий рубль остается сдерживающим фактором для котировок, особенно в сырьевых секторах. Однако укрепление рубля вряд ли может быть вечным, поэтому при развороте курса доллара вверх этот фактор способен стать отложенным импульсом для российского рынка, считает аналитик.

На графике индекса МосБиржи наблюдается сильный разворотный сценарий. После прошлой неудачной попытки пробить 2700 пунктов вверх индекс скорректировался, но не дойдя до 2600 пунктов, снова развернулся вверх. Подобное движение может выглядеть как подготовка к развороту рынка, пробою 2700 пунктов и к восходящему тренду, который сменит многомесячное падение, считает Лозовой.

В США накануне просели индексы акций Nasdaq (-0,5%) и S&P 500 (-0,1%), но подрос Dow Jones (+0,3%); участники рынка продолжали следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования кризиса на Ближнем Востоке, а также за финрезультатами компаний.

Агентство "Тасним" сообщило со ссылкой на источник, что иранская сторона передала пакистанским посредникам в конфликте между Тегераном и Вашингтоном новую версию предложений по урегулированию, и что Белый дом согласился приостановить санкции в отношении иранской нефти.

Позднее портал Axios, сославшись на американского чиновника, написал, что власти США не удовлетворены новым вариантом предложений и намерены действовать силой, если Иран не изменит позицию.

Стоимость энергоресурсов резко подскочила на фоне ближневосточного конфликта и остается на повышенном уровне, что укрепляет ожидания ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики в США.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX вырос на 1%, южнокорейский Kospi упал на 3,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,02%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,5%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз на фоне приостановки ударов США по Ирану.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $109,93 за баррель (-1,9% и +2,6% в понедельник), июньская цена фьючерса на WTI - $107,17 за баррель (-1,1% и +3,1% накануне).