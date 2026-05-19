Поиск

ФСБ сообщила о задержании в Воронежской области иностранцев, планировавших диверсию

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Воронежской области двух иностранных граждан, которые по заданию украинских спецслужб планировали диверсию с беспилотниками.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Воронежской области пресечена противоправная деятельность двух граждан ближнего зарубежья 1982 и 1988 г.р., планировавших по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте Минобороны России", - заявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник.

По данным спецслужбы, иностранцы были завербованы представителем Службы безопасности Украины.

Они "прибыли в Воронежскую область для изъятия оснащенных взрывчатым веществом FPV-дронов, а затем активировали и осуществили подрыв одного из БПЛА на территории воинской части региона". Оба иностранца были задержаны.

Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области возбуждены уголовные дела по ст. 276.1 (оказание иностранным гражданином помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ), ч. 2 ст. 281 (совершение взрыва группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с посягательством на объекты Вооруженных сил РФ) и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК России.

"Решением суда задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ЦОС.

ФСБ Украина Воронежская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак предложил отраслям закрывать кадровый дефицит за счет роста производительности труда

 Новак предложил отраслям закрывать кадровый дефицит за счет роста производительности труда

Минобороны РФ заявило, что в учении ядерных сил участвуют почти 65 тыс. человек

РФ начала учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, достигло пяти

В результате атаки БПЛА на Ярославскую область произошло возгорание на промышленном объекте

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто после атаки БПЛА

 Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто после атаки БПЛА

Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

 Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

Путин заявил о готовности России и Китая поддерживать друг друга в защите суверенитета

Путин отправляется с официальным визитом в Китай
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9480 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2240 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов