ФСБ сообщила о задержании в Воронежской области иностранцев, планировавших диверсию

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Воронежской области двух иностранных граждан, которые по заданию украинских спецслужб планировали диверсию с беспилотниками.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Воронежской области пресечена противоправная деятельность двух граждан ближнего зарубежья 1982 и 1988 г.р., планировавших по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте Минобороны России", - заявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник.

По данным спецслужбы, иностранцы были завербованы представителем Службы безопасности Украины.

Они "прибыли в Воронежскую область для изъятия оснащенных взрывчатым веществом FPV-дронов, а затем активировали и осуществили подрыв одного из БПЛА на территории воинской части региона". Оба иностранца были задержаны.

Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области возбуждены уголовные дела по ст. 276.1 (оказание иностранным гражданином помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ), ч. 2 ст. 281 (совершение взрыва группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с посягательством на объекты Вооруженных сил РФ) и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК России.

"Решением суда задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ЦОС.