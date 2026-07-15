Что произошло за день: среда, 15 июля

Сигналы Вашингтона по украинскому урегулированию, очередная серия ударов США по Ирану, суд над основателем "Русагро"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле заявили о сигналах Вашингтона о готовности вернуться к содействию в украинском урегулировании после решения проблем вокруг Персидского залива. Дональд Трамп сказал в интервью, что, по его мнению, Владимир Путин "готов заключить соглашение".

- Дмитрий Песков назвал свежей порцией "страшилок" заявление литовской разведки о том, что Россия якобы планирует атаки на инфраструктуру стран Прибалтики и Европы.

- ВС США совершили очередную 90-минутную серию ударов по Ирану.

- Основателя ГК "Русагро" Вадима Мошковича обвинили в подкупе бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Прокурор заявил в суде, что ущерб от действий Мошковича и экс-директора холдинга Максима Басова оценивается более чем в 86 млрд рублей. Мошкович, Басов и Иванов не признали вину в суде.

- Мосгорсуд признал законным арест бизнесмена Ильи Трабера по делу о заказном убийстве. Трабер не признает вину.

- ФАС возбудила дело в отношении "Русала" за то, что он не скорректировал формулу ценообразования для внутреннего рынка. В случае подтверждения нарушения на группу "Русал" может быть наложен оборотный штраф.

- Аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 6,2% с 5,3%, следует из опроса, проведенного Банком России.

- Международная федерация гандбола допустила россиян к соревнованиям без ограничений.