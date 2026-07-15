Поиск

Что произошло за день: среда, 15 июля

Сигналы Вашингтона по украинскому урегулированию, очередная серия ударов США по Ирану, суд над основателем "Русагро"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле заявили о сигналах Вашингтона о готовности вернуться к содействию в украинском урегулировании после решения проблем вокруг Персидского залива. Дональд Трамп сказал в интервью, что, по его мнению, Владимир Путин "готов заключить соглашение".

- Дмитрий Песков назвал свежей порцией "страшилок" заявление литовской разведки о том, что Россия якобы планирует атаки на инфраструктуру стран Прибалтики и Европы.

- ВС США совершили очередную 90-минутную серию ударов по Ирану.

- Основателя ГК "Русагро" Вадима Мошковича обвинили в подкупе бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Прокурор заявил в суде, что ущерб от действий Мошковича и экс-директора холдинга Максима Басова оценивается более чем в 86 млрд рублей. Мошкович, Басов и Иванов не признали вину в суде.

- Мосгорсуд признал законным арест бизнесмена Ильи Трабера по делу о заказном убийстве. Трабер не признает вину.

- ФАС возбудила дело в отношении "Русала" за то, что он не скорректировал формулу ценообразования для внутреннего рынка. В случае подтверждения нарушения на группу "Русал" может быть наложен оборотный штраф.

- Аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 6,2% с 5,3%, следует из опроса, проведенного Банком России.

- Международная федерация гандбола допустила россиян к соревнованиям без ограничений.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава "Росатома" сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Яковлева

Что произошло за день: среда, 15 июля

Минфин увеличил план по расходам бюджета-2026 на 1 трлн рублей с ростом дефицита

Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

 Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

Индекс МосБиржи упал к 2110 пунктам на санкционных рисках

 Индекс МосБиржи упал к 2110 пунктам на санкционных рисках

Туроператоры ждут подорожания авиабилетов за рубеж к осени

Ценовые ожидания предприятий в июле выросли после пяти месяцев снижения подряд

Следствие оценило ущерб по делу Мошковича в 86,2 млрд рублей

 Следствие оценило ущерб по делу Мошковича в 86,2 млрд рублей

Мошковича обвинили в подкупе бывшего вице-губернатора Тамбовской области

Новак сообщил, что запрет экспорта ДТ позволил наполнить им внутренний рынок

 Новак сообщил, что запрет экспорта ДТ позволил наполнить им внутренний рынок
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3147 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10537 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов