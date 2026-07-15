В России завершился весенний призыв в армию

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило о завершении весенней призывной кампании, в ВС РФ направлены 141 тыс. человек.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 декабря 2025 г. № 998 в весеннем периоде отправок для прохождения военной службы направлено 141 тыс. граждан, призванных на военную службу", - говорится в сообщении ведомства.

"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации - это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись", - заявили в министерстве.

"Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, для обеспечения воинских перевозок были задействованы 20 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил, 140 рейсов гражданской авиации, 13 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей.

Отмечается, что все граждане, направленные для прохождения военной службы, на сборных пунктах были обеспечены установленными нормами довольствия.

В министерстве сообщили, что оповещение призывников о явке в военный комиссариат осуществлялось электронными повестками.

"Информация о их направлении вносилась в общедоступный реестр направленных (врученных) повесток. Уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направлялись гражданину в личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.

"Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", - заявили в Минобороны.

"Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно- производственных подразделений, а также спортивных рот. В научные и научно- производственные подразделения было направлено 784 человека, а в спортивные роты 239 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта", - сообщили в министерстве.

"В ходе отправки призванных на военную службу граждан была организована работа "прямых телефонных линий" главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов, на которые поступило более 600 звонков", - заявили в ведомстве.