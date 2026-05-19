В Великом Новгороде отменили общегородской "Последний звонок"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Великом Новгороде отменили из соображений безопасности общегородской праздник выпускников "Последний звонок", сообщили "Интерфаксу" в мэрии.

"Общего праздника не будет. "Последние звонки" пройдут непосредственно в образовательных учреждениях", - сказал собеседник агентства.

Общегородские праздники выпускников школ, гимназий и лицеев десятилетиями проводились в последних числах мая на центральной площади Великого Новгорода. В 2020-2022 годах их отменяли из-за эпидемии COVID-19, в 2023-2025 годах - из соображений безопасности.