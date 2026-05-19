Операторы не ожидают снижения турпотока из РФ в Таиланд из-за сокращения срока безвиза

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российские туроператоры не прогнозируют снижение турпотока в Таиланд из-за сокращения безвиза с 60 до 30 дней: большинство российских туристов отдыхают в Таиланде 10-14 дней, редко 21 день, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) во вторник.

"Существенного влияния на массовый турпоток мы не ожидаем. Для большинства иностранных туристов, включая россиян, стандартная продолжительность отдыха в Таиланде составляет 10-14 дней, иногда до трех недель", - сообщил исполнительный директор компании Corona Travel Егор Новоселов.

"Но изменения могут затронуть структуру поездок. Вероятно, станет меньше длительных зимовок и поездок на 1,5-2 месяца без оформления дополнительных документов. Часть туристов будет чаще комбинировать Таиланд с соседними странами Юго-Восточной Азии, например, с Вьетнамом, Малайзией или Индонезией", - пояснил он.

Как отметили в компании, причиной сокращения безвизового режима в Таиланде могла стать борьба с нелегальной миграцией и злоупотреблениями безвизом.

"В последние годы Таиланд столкнулся с большим количеством иностранцев, которые фактически проживали и работали в стране, въезжая как туристы и используя длительный безвизовый режим и регулярные визараны - выезды в соседние страны для обнуления визовой истории. Кроме того, власти страны активно усиливают контроль за нелегальной занятостью и "серым" бизнесом. В этом контексте сокращение безвизового периода выглядит логичным шагом", - добавили в Corona Travel.

В ITM group уточнили, что те, кто привык проводить в Таиланде несколько месяцев, используя визараны, будут вынуждены либо легализовать свой статус через долгосрочные визы - например, цифрового кочевника, пенсионную или учебную, либо сократить время пребывания.

Снижения турпотока в Таиланд не ожидает и член правления РСТ, гендиректор Space Travel Артур Мурадян. "Обычные туристы крайне редко приезжают в Таиланд больше, чем на три недели, так что сокращение безвиза до 30 дней для них никакого значения иметь не будет. В 2025 году турпоток из России в Таиланд поставил исторический рекорд - 1,9 млн поездок, сейчас спрос растет примерно на 5% к прошлому году", - сказал он.

Руководитель отдела Юго-Восточной Азии туроператора Let's Fly Дмитрий Лапшин также считает, что изменение миграционных правил вряд ли окажет заметное влияние на турпоток в Таиланд.

"Поездки на срок более 30 дней через туроператоров, как правило, не оформляются. Их чаще организуют сами путешественники. Причина ужесточения сроков пребывания в стране связана с усилением миграционного контроля и мерами по предотвращению нелегальной занятости. Вероятно, сокращение сроков безвиза уменьшит долю долгосрочных туристов, но они просто переориентируются на соседний Вьетнам или Малайзию", - отметил он.

Правительство Таиланда во вторник приняло решение сократить срок безвизового пребывания в стране иностранных туристов вдвое - с 60 до 30 дней.

