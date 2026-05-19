Несколько районов Чечни оказались без света из-за ливней

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники "Чеченэнерго" (находится под управлением "Россети Северный Кавказ") восстанавливают электроснабжение в трех районах Чечни и Грозном, нарушенное из-за обильных дождей, сообщает пресс-служба компании.

"Энергетики восстанавливают электроснабжение части потребителей республики. Благодаря оперативным действиям специалистов удалось вернуть энергоснабжение в дома потребителей Шалинского, Гудермесского и Наурского районов. В настоящее время энергетики с применением необходимой спецтехники прилагают все усилия, чтобы восстановить подачу электроэнергии части жителей Надтеречного, Урус-Мартановского районов, Аргунского округа и Грозного", - говорится в сообщении.

В селе Алхан-Юрт Урус-Мартановского района подтопило пять домов, сообщило управление МЧС по региону.

В республике действует штормовое предупреждение с 19 по 20 мая, для мониторинга гидрологической обстановки выставлены дополнительные посты. На реках подъем уровней воды до опасных отметок не зафиксирован.

Из-за обильных и долгих осадков для энергетиков Чечни ввели режим повышенной готовности. К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 27 бригад, 117 человек производственного персонала, 42 единицы спецтехники.

ПАО "Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа.

