Общая стоимость особо значимых IT-проектов импортозамещения ПО составила 187 млрд рублей

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Общая стоимость особо значимых IT-проектов (ОЗП) по импортозамещению ПО составила 187 млрд рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на конференции ЦИПР-2026.

Он напомнил, что отбор ОЗП стартовал в 2022 году. "Речь идет об IT-решениях для импортозамещения в ключевых отраслях. И особо значимые проекты - это проекты, которые помогают укреплять технологический суверенитет и самое главное - помогают развивать промышленность", - сказал он.

По его словам, всего было отобрано 175 проектов, 120 из них уже завершены. "То есть, у нас 70% того, что мы запланировали в 2022 году, на сегодняшний день сделано", - констатировал Григоренко.

Он отметил, что часть из этих проектов реализуется с грантовым софинансированием со стороны государства (порядка 23 млрд рублей).

"Но надо отметить, что большая часть стоимости IT-решений по промышленному софту - это затраты, которые реализованы непосредственно бизнесом. Бизнес понимает, почему он несет эти затраты: он вкладывается в промышленный софт, чтобы повышать эффективность и не только и не столько иметь гарантии цифровой безопасности, но и еще иметь гарантии развития собственного бизнеса", - сказал чиновник.

Он также сообщил, что на сегодня более 930 предприятий используют решения, которые были разработаны в рамках ОЗП. Выручка от продажи этих решений уже превысила 1,6 млрд рублей.

"Важно, что мы не просто разработали решения-двойники, которые есть на рынке. Мы создаем промышленное программное обеспечение в тех направлениях, где раньше не было ни одного российского решения. Более того, мы при этом еще и конкурируем с лучшими мировыми производителями", - подчеркнул вице-премьер.

"Более 180 функций на сегодняшний день, так называемых "белых пятен" - то есть тех решений, по которым не было российского вообще ничего, на сегодняшний день реализовано", - добавил он.

Дмитрий Григоренко
Для российских школ разрабатывают учебник по физкультуре

Российские ПВО уничтожили 70 украинских беспилотников за шесть часов вторника

В "Мегафоне" призвали снизить интенсивность введения регуляторных мер для телеком-отрасли

Думе предложили изменить механизм контроля за зарубежными инвестициями российских банков

Суд принял решение списать долг УК ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублей

Аварийно севший в лесу в Якутии Ан-2 сгорел

Скончался один из пострадавших в результате взрыва с пожаром на АЗС в Пятигорске

Пять человек погибли при опрокидывании аэролодки на Байкале

Росавиация обсудит с руководством AZUR air снятие ограничений сертификата

Аэролодка перевернулась на Байкале, 10 человек спасены
