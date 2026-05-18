Мишустин пообещал продолжить стимулировать спрос на российские IT-решения

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Государство продолжит стимулировать спрос на российские IT-решения, заявил на пленарной сессии ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде премьер-министр Михаил Мишустин.

"Наша цель, чтобы отрасль информационных технологий прошла путь от оперативного импортозамещения до системной работы над созданием сложнейших экосистем, - сказал он. - Надо не просто удержать достигнутое, а сделать российское программное обеспечение выбором №1 для промышленности. А это качество, надо повысить его конкурентоспособность не только на внутреннем, но и глобальном рынке".

Он отметил, что в промышленности сохраняются риски использования зарубежных решений.

"Пока они (решения - ИФ) действуют, не требуют незамедлительной замены, у бизнеса зачастую нет действенной мотивации для того, чтобы это делать, чтобы инвестировать в переход на отечественный софт, - считает Мишустин. - Но компании должны понимать, что откладывая это (импортозамещение - ИФ), они создают у себя огромные технологические риски".

По результатам пленарной сессии ЦИПР-2026 он дал ряд поручений, направленных на улучшение этой ситуации.

"Прошу все наши отраслевые комитеты актуализировать IT-ландшафты и синхронизировать их с соответствующими стратегиями цифровой трансформации отраслей, - сказал Мишустин. - Минцифры прошу в течение месяца-двух подготовить сводный доклад о развитии каждого индустриального центра компетенции (ИЦК, всего их 38 - ИФ), центра компетенции по развитию общесистемного и прикладного ПО, о реализации наших особо значимых проектов".

Также в доклад предложено включить планы по масштабированию IT-решений, разработанных в рамках ИЦК, по их интеграции с другими IT-системами, по их экспорту.

Еще одно поручение Мишустина связано с внедрением российского софта на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) и организаций мониторинга этого процесса.

"Прошу Минцифры продолжать активное внедрение российского программного обеспечения на объектах КИИ на базе полноценного облачного контура, - сказал премьер. - Важно, чтобы такой переход на отечественный софт был максимально гибким и учитывал отраслевые особенности".

В то же время, по его словам, необходимо закрыть "лазейки", которые заказчики могут использовать для того, чтобы не переходить на российский софт.

"Здесь просил бы (Минцифры - ИФ) организовать мониторинг по приобретению российского ПО компаниями - владельцами объектов КИИ, - уточнил Мишустин. - Надо подумать, какую мотивацию сделать (для стимулирования перехода на российский софт - ИФ) и мониторинг жесткий установить - надо чтобы ни у кого не было лазеек не делать этого".

Помимо этого, председатель правительства поручил Минцифры и Минэнерго ускорить формирование генеральной схемы существующих и перспективных объектов - вычислительных центров, оценить планы развития отрасли (в сегменте вычислительной инфраструктуры) и возможности энергетической системы (в части электроснабжения таких объектов).

Еще одно поручение Мишустина касалось использования технологий искусственного интеллекта в промышленности.

"Использование технологий ИИ уже норма, и такие инструменты должны быть доступны нашим промышленным предприятиям, - подчеркнул премьер. - Хочу поручить ИЦК до конца года подготовить и представить в правительство варианты необходимых и перспективных ИИ-сервисов для каждой из отраслей".

Также председатель правительства поручил Минцифры обеспечить обратную связь - как с компаниями-заказчиками, так и с компаниями -разработчиками. Первые должны делиться своими оценками о полноте, функционале и достаточности технических характеристик отечественных IT-решений (в части их пригодности для полного импортозамещения иностранного промышленного ПО). От вторых требуется обратная связь по поводу эффективности мер поддержки отрасли со стороны государства.