Мишустин пообещал продолжить стимулировать спрос на российские IT-решения

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Государство продолжит стимулировать спрос на российские IT-решения, заявил на пленарной сессии ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде премьер-министр Михаил Мишустин.

"Наша цель, чтобы отрасль информационных технологий прошла путь от оперативного импортозамещения до системной работы над созданием сложнейших экосистем, - сказал он. - Надо не просто удержать достигнутое, а сделать российское программное обеспечение выбором №1 для промышленности. А это качество, надо повысить его конкурентоспособность не только на внутреннем, но и глобальном рынке".

Он отметил, что в промышленности сохраняются риски использования зарубежных решений.

"Пока они (решения - ИФ) действуют, не требуют незамедлительной замены, у бизнеса зачастую нет действенной мотивации для того, чтобы это делать, чтобы инвестировать в переход на отечественный софт, - считает Мишустин. - Но компании должны понимать, что откладывая это (импортозамещение - ИФ), они создают у себя огромные технологические риски".

По результатам пленарной сессии ЦИПР-2026 он дал ряд поручений, направленных на улучшение этой ситуации.

"Прошу все наши отраслевые комитеты актуализировать IT-ландшафты и синхронизировать их с соответствующими стратегиями цифровой трансформации отраслей, - сказал Мишустин. - Минцифры прошу в течение месяца-двух подготовить сводный доклад о развитии каждого индустриального центра компетенции (ИЦК, всего их 38 - ИФ), центра компетенции по развитию общесистемного и прикладного ПО, о реализации наших особо значимых проектов".

Также в доклад предложено включить планы по масштабированию IT-решений, разработанных в рамках ИЦК, по их интеграции с другими IT-системами, по их экспорту.

Еще одно поручение Мишустина связано с внедрением российского софта на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) и организаций мониторинга этого процесса.

"Прошу Минцифры продолжать активное внедрение российского программного обеспечения на объектах КИИ на базе полноценного облачного контура, - сказал премьер. - Важно, чтобы такой переход на отечественный софт был максимально гибким и учитывал отраслевые особенности".

В то же время, по его словам, необходимо закрыть "лазейки", которые заказчики могут использовать для того, чтобы не переходить на российский софт.

"Здесь просил бы (Минцифры - ИФ) организовать мониторинг по приобретению российского ПО компаниями - владельцами объектов КИИ, - уточнил Мишустин. - Надо подумать, какую мотивацию сделать (для стимулирования перехода на российский софт - ИФ) и мониторинг жесткий установить - надо чтобы ни у кого не было лазеек не делать этого".

Помимо этого, председатель правительства поручил Минцифры и Минэнерго ускорить формирование генеральной схемы существующих и перспективных объектов - вычислительных центров, оценить планы развития отрасли (в сегменте вычислительной инфраструктуры) и возможности энергетической системы (в части электроснабжения таких объектов).

Еще одно поручение Мишустина касалось использования технологий искусственного интеллекта в промышленности.

"Использование технологий ИИ уже норма, и такие инструменты должны быть доступны нашим промышленным предприятиям, - подчеркнул премьер. - Хочу поручить ИЦК до конца года подготовить и представить в правительство варианты необходимых и перспективных ИИ-сервисов для каждой из отраслей".

Также председатель правительства поручил Минцифры обеспечить обратную связь - как с компаниями-заказчиками, так и с компаниями -разработчиками. Первые должны делиться своими оценками о полноте, функционале и достаточности технических характеристик отечественных IT-решений (в части их пригодности для полного импортозамещения иностранного промышленного ПО). От вторых требуется обратная связь по поводу эффективности мер поддержки отрасли со стороны государства.

Минцифры Минэнерго Михаил Мишустин КИИ правительство
