Севшему на трон в Эрмитаже суд запретил выходить в интернет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге Дзержинский суд оставил на свободе под запрет определенных действий Александра Панфилова, который 17 мая сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале Зимнего дворца, сообщила пресс-служба судов города. Следствие просило его арестовать, он возражал.

"Фигуранту запрещено выходить за пределы места проживания с 22:00 по 07:00, общаться со свидетелями по уголовному делу, использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет", - решил суд.

Панфилов обвиняется по ч.2 ст.213 УК (хулиганство).

По версии следствия, 17 мая он сел на трон, используя в качестве оружия два предмета, "обладающих колюще-режущими свойствами", тем самым создав угрозу применения насилия к окружающим. Он сделал это из хулиганских побуждений, осознавая, что находится в общественном месте, нарушил общепринятые нормы поведения в обществе, выразил свое явное неуважение к обществу, цитирует пресс-служба.

Панфилов сообщил, что своими действиями он не желал кого-либо обидеть или нарушить закон, а "хотел обратить внимание президента", оружием не угрожал, а демонстрировал, чтобы дали дочитать обращение. Закончив, он якобы добровольно отдал ножи сотрудникам музея, не проявляя неповиновения. Свои действия он считает вынужденным мелким хулиганством.

Его задержала Росгвардия. В управлении МВД по Петербургу и Ленобласти заявили, что Панфилов пытался оказать наряду активное сопротивление и после задержания был передан полиции. "В связи с неадекватным поведением мужчины полицейскими было принято решение о его направлении в специализированное медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи", - добавили в управлении.

Большой императорский трон был изготовлен в 1731 году по заказу императрицы Анны Иоанновны.

Следствие просило его арестовать, указывая, что, оставаясь на свободе, он может продолжить преступную деятельность или скрыться. Также следствие указало, что он совершил преступление в общественном месте, представляющем историческую, культурную и мировую ценность, при большом скоплении людей, в том числе иностранных граждан, угрожал предметами, обладающими колюще-режущими свойствами, что повлекло эвакуацию граждан и вызвало широкий общественный резонанс.



Суд сказал, что Панфилов ранее не судим, имеет регистрацию и место постоянного жительства на территории Российской Федерации, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка и одного несовершеннолетнего ребенка, характеризуется положительно, оказывает материальную помощь в быту родителям, являющимся пенсионерами, а доводы следствия не мотивированы, достоверных и убедительных доказательств для избрания фигуранту самой строгой меры суду не представлено.