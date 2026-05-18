Пиотровский назвал вооруженным вандализмом инцидент с императорским троном в Зимнем дворце

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Вандальные акции в музеях наносят моральный и экономический ущерб, даже если экспонаты не повреждены, заявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в понедельник.

"Мы имеем дело с явным актом вандализма, причем вооруженным. (...) Мы имеем дело не с невинным перформансом или шоу, а с сознательным препятствованием исполнению функций важнейшей культурной институции", - заявил Пиотровский журналистам, комментируя инцидент с Большим императорским троном в Зимнем дворце накануне.

Гендиректор Эрмитажа подчеркнул, что "всякое вульгарное прикосновение" приносит материальный и моральный ущерб экспонатам.

"Оно, подобно святотатству, является оскорблением чувств всех, кому дороги история и культура. Осквернение музейного пространства преступно, даже если не сломан стул и не порвана ткань", - считает Пиотровский.

По мнению гендиректор Эрмитажа, подобные инциденты "мешают посетителям воспринимать экспозицию, создают напряженную морально-психическую обстановку и уничтожают образовательную и терапевтическую пользу от посещения".

"Вандальные акции ведут к усилению мер защиты, что сильно осложняет и будет осложнять пребывание в музее, и так отягощенное мерами безопасности. (...) Музей нуждается в серьезной защите от этой не новой, но заразной беды", - подчеркнул Пиотровский.

В воскресенье Росгвардия задержала мужчину, усевшегося в Эрмитаже на экспонат. По данным пресс-службы управления ведомства по Петербургу и Ленобласти, 45-летний местный житель зашел за веревочное ограждение в Георгиевском зале Зимнего дворца и сел на Большой императорский трон. Мужчина пытался оказать наряду активное сопротивление и после задержания был передан полиции.

По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, "в связи с неадекватным поведением мужчины полицейскими было принято решение о его направлении в специализированное медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи".

Большой императорский трон был изготовлен в 1731 году по заказу императрицы Анны Иоанновны.

В марте этого года Калининский районный суд Петербурга взыскал более 800 тыс. рублей с посетителя, который сел на трон магистра Мальтийского ордена и повредил его.