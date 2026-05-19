"Мираторг" сохраняет лидерство в АПК России по размеру земельного банка

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", один из ведущих производителей мяса в России, по данным на май 2026 года, сохраняет лидерство в АПК страны по размеру земельного банка, следует из рейтинга, который ежегодно составляет компания BEFL.

Размер земельного банка агрохолдинга за год не изменилась и равен 1,38 млн га. На втором месте - "Агрокомплекс им. Ткачева", также сохранивший размер земельных угодий на прошлогоднем уровне - 1,23 млн га. Третью позицию удержала ГК "Продимекс", земельный банк которой увеличился до 940 тысяч га с 900 тысяч га год назад. На четвертой позиции - ГК "Русагро" с земельным банком в 820 тысяч га против 815 тысяч га годом ранее.

Размер земельных угодий ГАП "Ресурс" (5 место) не изменился - 680 тысяч га. Занимающая шестое место "ЭкоНива" увеличила земельный банк до 648 тысяч га с 632 тысяч га годом ранее.

Седьмое место сохранила за собой агрокорпорация "Био-Тон" с 600 тысячами га. Агрохолдинг "Степь" остался на восьмой позиции с 578 тысячами га. Земельный банк группы "Агроинвест" (9 место) вырос до 450 тысяч га с 444 тысяч га годом ранее, компании "Авангард-Агро" (10 место) - также увеличился до 450 тысяч га с 443 тысяч га соответственно.

Как сообщается в пресс-релизе компании, первая десятка землевладельцев контролирует 7,8 млн га (39% от общего объема), ее состав не изменился за год, а рост земельного банка был минимальным. Новый рейтинг пополнился семью новыми игроками, общий земельный банк которых составляет 817 тысяч га.

Среди компаний, которые сильнее всего увеличили свой земельный банк, - ГК "Прогресс Агро" (+46 тысяч га), "Продимекс" (+40 тысяч га), "АЕОН Агро" (+36 тысяч га), "Доминант" (+30 тысяч га), ГК "Талина" (+28 тысяч га) и ГК "Агроэко" (+17 тысяч га).

"Снижение доходности растениеводства и неопределенность на экспортных рынках заставляют крупных землевладельцев пересматривать стратегии. Вместо простого наращивания земельного банка акцент смещается на вертикальную интеграцию и развитие переработки. Практически все лидеры рейтинга уже имеют в своей структуре либо животноводческие активы, либо мощности по переработке", - говорится в пресс-релизе.

По мнению аналитиков, за последний год инвесторы все чаще проявляли интерес к регионам восточной части России. Существенная часть участников рейтинга является крупными местными холдингами Сибири, Урала и Дальнего Востока либо имеет земельные активы и/или перерабатывающие мощности в этих регионах.

В рейтинге представлена 81 компания, их общий земельный банк составляет 19,9 млн га, что на 1 млн га больше, чем в прошлом году.

Мираторг Русагро ЭкоНива BEFL ГК "Продимекс"
