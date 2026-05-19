Новак заявил, что идет оформление договоренности об увеличении транзита нефти из РФ в КНР через Казахстан

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Принципиальная договоренность об увеличении транзита российской нефти в Китай через Казахстан с 10 до 12,5 млн тонн в год уже есть, сейчас идет ее юридическое оформление, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мне кажется, эта договоренность уже давно была достигнута. Сейчас идет юридическое оформление", - сказал Новак, не уточнив, когда могут быть увеличены экспортные мощности.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года РФ подписала с китайскими партнерами соглашение о дополнительной поставке 2,5 млн тонн нефти через Казахстан.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов отмечал, что, предварительно, увеличение объемов экспорта возможно, ограничившись применением специализированных присадок, - без строительства дополнительных НПС.

Транспортировка российской нефти в Китай по территории Казахстана осуществляется по МН "Атасу - Алашанькоу". Текущие мощности позволяют прокачивать из РФ до 10 млн тонн нефти в год.

Александр Новак КНР Казахстан РФ нефть
