Пропавшего 11-летнего школьника ищут в Самаре

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Шестиклассник ушёл из дома в микрорайоне Крутые Ключи Красноглинского района Самары днем 18 мая, его поиски продолжаются до сих пор, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области во вторник.

Мальчик 2014 года рождения около 14:00 (13:00 мск) вышел из дома в мкр. Крутые Ключи в Красноглинском районе областного центра, но до школы не дошел.

К поискам 11-летнего мальчика привлечены участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, госавтоинспекторы и волонтеры.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят сообщить в полицию.