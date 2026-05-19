Все задержанные поезда из Крыма прибыли на станции назначения или введены в график

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Поезда, следовавшие из Крыма с опозданием из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на понедельник, прибыли на станции назначения или вошли в график. Об этом сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"Все поезда "Таврия", которые следовали из Крыма с опозданием из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь с 17 на 18 мая, прибыли на конечные станции, либо введены в график", - говорится в канале компании в Max.

По направлению Крыма задерживаются три поезда, поскольку они отправились с начальных станций позже планируемого из-за опоздания предыдущих составов. Уточняется, что сейчас задерживаются два поезда в Симферополь из Москвы и один – в Севастополь из Санкт-Петербурга, время задержки – от 45 минут до 2 часов.

Как сообщалось, Крымский мост был перекрыт более 10 часов – с вечера 17 мая до утра 18 мая. Причины не назывались. По данным на понедельник, задерживалось 18 поездов в сообщении с Крымом, во вторник их число сократилось до семи.