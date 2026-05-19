Склад горит в Подмосковье на площади 5 тыс. кв. метров

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Пожарные тушат крупное возгорание в складском помещении в Дмитровском районе Подмосковья, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., село Белый Раст. Установлено, что горит складское помещение, площадь пожара составляет около 5 тыс.кв.м. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 50 человек и 17 единиц техники.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Московская область МЧС РФ Дмитровский район
