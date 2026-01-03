Поиск

Мишустин поручил активизировать борьбу с кибермошенниками

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать вопрос об активизации обмена данными банков, операторов связи, цифровых платформ и ведомств через государственную информационную систему (ГИС) "Антифрод" для борьбы с кибермошенниками, а также сформировать единую платформу с данными по цифровым преступлениям, сообщает сайт правительства РФ в субботу.

"Будет проработан вопрос включения в пакет мер по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, дополнительных инициатив. Среди них - активизация обмена данными банков, операторов связи, цифровых платформ и ведомств через ГИС "Антифрод", ужесточение противодействия дропперам, усиление ответственности операторов связи за заключение договора об оказании услуг в нарушение требований законодательства и за непринятие антифрод-мер, установление солидарной ответственности операторов связи и кредитных организаций за причинение вреда гражданам в результате мошеннических действий в случае непринятия такими операторами и организациями мер противодействия", - говорится в опубликованном сообщении.

Как отмечается, срок выполнения поручения - до 10 апреля 2026 года с представлением промежуточного доклада до 10 февраля 2026 года.

До 2 марта 2026 года Минцифры, МВД, ФСБ и Роскомнадзор должны сформировать единую платформу сбора и анализа данных по цифровым преступлениям на базе ГИС "Антифрод".

Согласно сообщению, координацией работы по противодействию интернет-мошенникам займётся федеральный оперативный штаб, говорится в сообщении. Предложения по его созданию и персональному составу должны представить в правительство Минцифры, МВД, ФСБ и Роскомнадзор. Такая работа должна быть проведена при участии администрации президента, заинтересованных органов исполнительной власти, Банка России, Генпрокуратуры и Следственного комитета до 2 марта 2026 года.

Крое того, Мишустин поручил до 3 августа 2026 года разработать и представить проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. В документе будут определены ключевые термины и целевые показатели по борьбе с кибермошенничеством. Над подготовкой проекта документа будут работать Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития, Минюст и Роскомнадзор совместно с заинтересованными федеральными органами, а также при участии администрации президента, Верховного Суда, Банка России, Генпрокуратуры и Следственного комитета.

В поручениях премьера также отмечается необходимость информирования граждан о мерах, которые власти принимают против кибермошенников. Организовать регулярный сбор и анализ обратной связи от населения для ее учета при формировании новых мер противодействия киберпреступлениям поручено Минцифры. Срок - до 1 апреля 2026 года.

Правительство РФ Михаил Мишустин Антифрод Минцифры Роскомнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экстренное предупреждение из-за ветра до 33 м/с объявлено на Кубани

В МИД РФ заявили, что в ближайшее время сделают заявление по Венесуэле

Мишустин поручил активизировать борьбу с кибермошенниками

Более 30 авиарейсов задерживается на прилет и вылет в аэропорту Сочи

 Более 30 авиарейсов задерживается на прилет и вылет в аэропорту Сочи

22 украинских БПЛА нейтрализовано за ночь над российской территорией

Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Купянска

Что произошло за день: пятница, 2 января

Минобороны заявило, что Россия не наносила ударов в черте Харькова

Мантуров отметил, что планы поставок вооружения армии РФ на 2026 г. обеспечены ресурсами

 Мантуров отметил, что планы поставок вооружения армии РФ на 2026 г. обеспечены ресурсами

Отправка семи поездов по сообщению с Большим Сочи задержана из-за непогоды
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8047 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });