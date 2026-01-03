Мишустин поручил активизировать борьбу с кибермошенниками

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать вопрос об активизации обмена данными банков, операторов связи, цифровых платформ и ведомств через государственную информационную систему (ГИС) "Антифрод" для борьбы с кибермошенниками, а также сформировать единую платформу с данными по цифровым преступлениям, сообщает сайт правительства РФ в субботу.

"Будет проработан вопрос включения в пакет мер по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, дополнительных инициатив. Среди них - активизация обмена данными банков, операторов связи, цифровых платформ и ведомств через ГИС "Антифрод", ужесточение противодействия дропперам, усиление ответственности операторов связи за заключение договора об оказании услуг в нарушение требований законодательства и за непринятие антифрод-мер, установление солидарной ответственности операторов связи и кредитных организаций за причинение вреда гражданам в результате мошеннических действий в случае непринятия такими операторами и организациями мер противодействия", - говорится в опубликованном сообщении.

Как отмечается, срок выполнения поручения - до 10 апреля 2026 года с представлением промежуточного доклада до 10 февраля 2026 года.

До 2 марта 2026 года Минцифры, МВД, ФСБ и Роскомнадзор должны сформировать единую платформу сбора и анализа данных по цифровым преступлениям на базе ГИС "Антифрод".

Согласно сообщению, координацией работы по противодействию интернет-мошенникам займётся федеральный оперативный штаб, говорится в сообщении. Предложения по его созданию и персональному составу должны представить в правительство Минцифры, МВД, ФСБ и Роскомнадзор. Такая работа должна быть проведена при участии администрации президента, заинтересованных органов исполнительной власти, Банка России, Генпрокуратуры и Следственного комитета до 2 марта 2026 года.

Крое того, Мишустин поручил до 3 августа 2026 года разработать и представить проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. В документе будут определены ключевые термины и целевые показатели по борьбе с кибермошенничеством. Над подготовкой проекта документа будут работать Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития, Минюст и Роскомнадзор совместно с заинтересованными федеральными органами, а также при участии администрации президента, Верховного Суда, Банка России, Генпрокуратуры и Следственного комитета.

В поручениях премьера также отмечается необходимость информирования граждан о мерах, которые власти принимают против кибермошенников. Организовать регулярный сбор и анализ обратной связи от населения для ее учета при формировании новых мер противодействия киберпреступлениям поручено Минцифры. Срок - до 1 апреля 2026 года.