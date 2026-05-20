Путин отметил стабилизирующую роль России и Китая на мировой арене

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной политике, играют важную, стабилизирующую роль на мировой арене, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке, играют важную, стабилизирующую роль на мировой арене. Работаем вместе во имя мира и всеобщего процветания", - сказал Путин в среду, выступая с заявлением по итогам российско-китайских переговоров.

"Именно в такой логике Москва и Пекин солидарно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте, в совокупности и взаимосвязанности", - подчеркнул Путин.