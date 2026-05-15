Уиткофф и Кушнер на переговорах с РФ могут поднять вопрос об освобождении гражданина США и РФ Антонова

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым могут обсудить вопрос об освобождении гражданина США, РФ и Украины Александра Антонова, сообщает в пятницу CBS.

"Антонов "есть в списке", переданном американскому посланнику Стиву Уиткоффу для обсуждения с советником Путина Кириллом Дмитриевым. Джаред Кушнер, зять Трампа, также участвует в этих переговорах", - передает телеканал со ссылкой на источник.

По информации CBS, дочь Антонова Анастасия лично обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой добиться освобождения отца.

Антонов является гражданином США, РФ и Украины, ему 66 лет. Он эмигрировал из СССР в США в 1990-х годах, но посещал и Украину, и Россию с деловыми целями, отмечает телеканал. Весной 2025 года он был задержан на паспортном контроле в России, впоследствии приговорен к шести годам заключения по обвинениям в подстрекательстве к терроризму и экстремизму.