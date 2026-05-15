Поиск

Уиткофф и Кушнер на переговорах с РФ могут поднять вопрос об освобождении гражданина США и РФ Антонова

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым могут обсудить вопрос об освобождении гражданина США, РФ и Украины Александра Антонова, сообщает в пятницу CBS.

"Антонов "есть в списке", переданном американскому посланнику Стиву Уиткоффу для обсуждения с советником Путина Кириллом Дмитриевым. Джаред Кушнер, зять Трампа, также участвует в этих переговорах", - передает телеканал со ссылкой на источник.

По информации CBS, дочь Антонова Анастасия лично обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой добиться освобождения отца.

Антонов является гражданином США, РФ и Украины, ему 66 лет. Он эмигрировал из СССР в США в 1990-х годах, но посещал и Украину, и Россию с деловыми целями, отмечает телеканал. Весной 2025 года он был задержан на паспортном контроле в России, впоследствии приговорен к шести годам заключения по обвинениям в подстрекательстве к терроризму и экстремизму.

США Стив Уиткофф Джаред Кушнер РФ Александр Антонов Кирилл Дмитриев Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

 Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

ОАЭ планируют запустить нефтепровод в обход Ормузского пролива в 2027 году

Что случилось этой ночью: пятница, 15 мая

Трамп считает, что Китай не заинтересован в получении Ираном ядерного оружия

Трамп заявил, что Китай рассматривает возможность покупки американской нефти

 Трамп заявил, что Китай рассматривает возможность покупки американской нефти

Рубио заявил, что позиция США относительно Тайваня остается неизменной

Трамп назвал "военное уничтожение" Ирана впечатляющим достижением своей администрации

 Трамп назвал "военное уничтожение" Ирана впечатляющим достижением своей администрации

В CENTCOM заявили, что иранские БПЛА представляют главную опасность для США

 В CENTCOM заявили, что иранские БПЛА представляют главную опасность для США

Глава CENTCOM не считает, что Иран сохранил более 70% своего ракетного арсенала

Суд в Гааге отказал Ратко Младичу в досрочном освобождении

 Суд в Гааге отказал Ратко Младичу в досрочном освобождении
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9394 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2195 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов