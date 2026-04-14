Законопроект об использовании ВС РФ для защиты россиян за рубежом принят в I чтении

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона о возможности экстерриториального использования по решению президента РФ формирований Вооруженных сил России для защиты россиян.

В пояснительной записке к соответствующему проекту закона (1181659-8) указывается, что он разработан в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции СБ ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН.

Согласно действующей статье 8 федерального закона "О безопасности", президент принимает в соответствии с российским законодательством меры по защите РФ и ее граждан в случае принятия иностранными или международными либо межгосударственными органами решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации или основам публичного правопорядка РФ.

"Комитет Государственной Думы по обороне поддерживает концепцию законопроекта, поскольку предлагаемое регулирование будет способствовать защите прав, свобод и законных интересов российских граждан, защите российских организаций от иностранных противоправных посягательств, а также противодействию кампании оголтелой русофобии, которая продолжается на внешнем треке", - сказал, комментируя проект закона на пленарном заседании, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.