Поиск

Законопроект об использовании ВС РФ для защиты россиян за рубежом принят в I чтении

Законопроект об использовании ВС РФ для защиты россиян за рубежом принят в I чтении
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона о возможности экстерриториального использования по решению президента РФ формирований Вооруженных сил России для защиты россиян.

В пояснительной записке к соответствующему проекту закона (1181659-8) указывается, что он разработан в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции СБ ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН.

Согласно действующей статье 8 федерального закона "О безопасности", президент принимает в соответствии с российским законодательством меры по защите РФ и ее граждан в случае принятия иностранными или международными либо межгосударственными органами решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации или основам публичного правопорядка РФ.

"Комитет Государственной Думы по обороне поддерживает концепцию законопроекта, поскольку предлагаемое регулирование будет способствовать защите прав, свобод и законных интересов российских граждан, защите российских организаций от иностранных противоправных посягательств, а также противодействию кампании оголтелой русофобии, которая продолжается на внешнем треке", - сказал, комментируя проект закона на пленарном заседании, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1648 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов