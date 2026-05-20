Совфед одобрил закон об использовании ВС РФ для защиты граждан России за рубежом

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об экстерриториальном использовании по решению президента РФ формирований Вооруженных сил России для защиты россиян.

Закон разработан в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции СБ ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН.

Как отмечается в заключении комитета СФ по обороне и безопасности, в этих случаях предусматривается "возможность привлечения Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач с использованием вооружения не по их предназначению для защиты граждан Российской Федерации" по решению президента РФ.

Кроме того, устанавливается, что по решению главы российского государства необходимые меры по защите таких граждан должны будут применять и органы госвласти РФ в пределах своих полномочий.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Согласно действующему законодательству, президент принимает меры по защите РФ и ее граждан в случае принятия иностранными или международными либо межгосударственными органами решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации или основам публичного правопорядка РФ.

