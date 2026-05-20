Сенаторы одобрили закон о профилактике искажения исторической правды

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об усилении профилактических мер по противодействию искажению исторической правды и пресечению уклонений от обязанности по защите Отечества.

"Федеральный закон направлен на совершенствование деятельности правоохранительных органов по профилактике и пресечению противоправных действий", - говорится в заключении комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

Закон дополняет перечень направлений профилактики правонарушений (ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений") новыми основаниями для такой профилактики: "исполнение воинской обязанности и несение военной службы", а также "обеспечение защиты исторической правды и недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества".

"Реализация внесенных Федеральным законом изменений будет способствовать укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также сохранению исторической памяти и противодействию фальсификации истории", - отмечается в заключении комитета.

