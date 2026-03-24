Принят закон об уголовном наказании за осквернение захоронений жертв геноцида советского народа

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон № 1138193-8, направленный на усиление защиты исторической памяти.

Он меняет статьи 243.4 и 354.1 Уголовного кодекса. В соответствии с этими нормами уголовное наказание будет грозить за уничтожение, повреждение либо осквернение расположенных на территории России или за ее пределами захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память жертв геноцида советского народа, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов. Максимальное наказание составит до пяти лет лишения свободы.

Закон дополняет также статью 354.1 УК ("Реабилитация нацизма") положениями об установлении ответственности, в том числе, за отрицание факта геноцида советского народа или его одобрение, совершенные публично. За такие преступления может грозить до трех лет лишения свободы.

"В условиях, когда западные политики пытаются переписать историю и вычеркнуть правду о героическом подвиге многонационального советского народа, о той страшной цене, которую заплатили наши отцы и деды за Победу над фашизмом, чтобы те же европейцы жили не под пятой нацистов, важно делать все для защиты исторической памяти", - сказал, комментируя закон, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект в начале февраля внесла в палату группа депутатов-единороссов.

Вячеслав Володин Госдума СССР
МВД не может штрафовать за отсутствие ОСАГО по данным комплексов фотовидеофиксации

