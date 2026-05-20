Мурашко сообщил, что более 3,5 млн россиян в год обращаются к психологу

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Свыше 3,5 млн граждан в России ежегодно обращаются за психологической помощью, необходимо повышать ее доступность, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на душевное благополучие - за психолого-психотерапевтической помощью обращается более 3,5 млн человек в год, что требует повышения ее доступности", - сказал Мурашко на Съезде психиатров России "Психиатрия в условиях смешанной реальности: новые вызовы - новые возможности" в среду.

По его словам, активно развивается доступность медико-психологической помощи в первичном звене здравоохранения, в том числе для участников специальной военной операции. За три года число кабинетов медико-психологического консультирования увеличилось с 1 285 до 1 625, кабинетов (отделений) медико-психологической помощи - с 387 до 496, а психотерапевтических кабинетов - с 533 до 605.

Мурашко отметил, что всего в 2025 году в системе здравоохранения работало 9 668 медицинских психологов, а в психиатрической службе - 10 239 врачей-психиатров и 1 320 врачей-психотерапевтов. "Необходимо привлекать молодые кадры и совершенствовать систему наставничества", - добавил он.