Аэропорт Краснодара вернулся к штатной работе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в международном аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры были введены во вторник вечером для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По итогам 2025 года аэропорт обслужил 722,6 тыс. человек.

