Разрушений в промзоне Невинномысска после атаки БПЛА нет

Пострадали два человека

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Атаку БПЛА отразили в промзоне Невинномысска (Ставропольский край), повреждений нет, пострадали двое сотрудников предприятия, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в начале в Max в среду.

"Силы ПВО отразили сегодняшний налет на Ставрополье, один из самых серьезных за все время. Основная часть БПЛА направлялась в сторону Невинномысска. По оперативной информации, в промзоне разрушений нет, инфраструктура жизнеобеспечения города также не повреждена", - написал Владимиров.