Православные верующие празднуют Вознесение

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В четверг, на 40-й день после Пасхи, православные отмечают Вознесение Господне - один из главных церковных праздников.

По преданию, через 40 дней после Воскресения Иисус Христос в последний раз явился ученикам, пообещав им скорое ниспослание на землю Святого Духа. Затем Спаситель вывел их из Иерусалима на Елеонскую гору, благословил, поднимаясь в небо, и скрылся за облаками.

Этим событием завершилось земное служение Христа, который в своем лице вознес человеческую природу к престолу Бога-Отца.

Согласно христианскому учению, Господь во второй раз придет на землю таким же образом, каким взошел на небо, но уже "с силою и славою великою". В день же второго пришествия воскреснут все, однако вознесены будут только те, кто победил свои грехи.

