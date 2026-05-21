Правительство РФ рассмотрит меры по повышению привлекательности долгосрочных вкладов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Правительство России на заседании в четверг рассмотрит изменения в закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", направленные на повышение привлекательности долгосрочных вкладов для населения и привлечение в банковский сектор ресурсов, необходимых для долгосрочных инвестиций в экономику, сообщила правительственная пресс-служба.

В повестке дня также вопрос "О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". Как отмечает пресс-служба, "законопроект направлен на регламентацию порядка реализации имущества, обращенного в собственность субъекта Российской Федерации".

Еще одним вопросом для рассмотрения станут изменения в закон "О федеральной территории "Сириус", направленные "на совершенствование деятельности, осуществляемой на федеральной территории "Сириус".

Кроме того, правительство рассмотрит законопроект "О внесении изменений в статьи 2 и 8 Федерального закона "Об инновационном центре "Сколково". "Законопроектом предусматривается формирование состава попечительского совета Фонда "Сколково" решением Президента Российской Федерации", информирует пресс-служба.