Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 4,5 км

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в четверг утром выбросил столб пепла на высоту до 4 тыс. 500 м над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Экструзивно-эффузивное извержение вулкана продолжается. Пепловый шлейф простирается на 30 км к востоку-юго-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

По данным вулканологов, облако пепла размером 135 на 60 км (оно образовалось в результате пепловых выбросов с вечера среды) находится на расстоянии 746 км от Шивелуча.

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код авиационной опасности. Активность вулкана угрожает местным авиаперевозкам.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.