Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае превысила 11 тыс. га

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Один лесной пожар за минувшие сутки локализован в Хабаровском крае, продолжается тушение 15 возгораний, сообщает региональное министерство лесного хозяйства и лесопереработки в четверг.

"Очаги расположены в Амурском, Верхнебуреинском, Нанайском, Хабаровском районах, а также в Солнечном округе. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 11,2 тыс. га. На тушении задействовано 220 специалистов и 34 единицы техники", - говорится в сообщении.

Как сообщает Рослесхоз, помощь Хабаровскому краю в ликвидации возгораний оказывают 34 работника ФБУ "Авиалесоохрана". В связи с погодными условиями и особенностями ландшафта, затрудняющими тушение лесных пожаров, принято решение дополнительно направить в регион еще 30 десантников-пожарных федерального резерва.

12 мая на территории Хабаровского края введен запрет на посещение лесов.