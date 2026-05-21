Поиск

Российские военные сообщили об уничтожении за сутки свыше 100 пунктов управления БПЛА ВСУ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Запад" и "Южная" в течение суток нанесли поражение 104 пунктам управления беспилотной авиацией ВСУ, заявили российские военные в четверг.

"Вскрыты и уничтожены: 59 пунктов управления беспилотной авиации, станция спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов противника", - сказал представитель группировки "Запад" Леонид Шаров.

Начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых заявил, что за сутки силами группировки уничтожены 39 пунктов управления БПЛА ВСУ.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены: 16 антенн связи и БПЛА, три терминала Starlink, шесть наземных робототехнических комплексов. Поражены шесть пунктов управления БПЛА, а также 33 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбиты 14 беспилотников противника", - сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.

СВО ВСУ пункты управления БПЛА блиндажи Starlink
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров считает, что Вашингтон утратил интерес к украинскому урегулированию

Что произошло за день: среда, 20 мая

В РКН заявили, что GitHub в РФ не блокируется

Путин: перспективы сотрудничества России и Китая поистине безграничны. Обобщение

 Путин: перспективы сотрудничества России и Китая поистине безграничны. Обобщение

Калужский аэропорт возобновил прием самолетов через два дня после введения ограничений

ЦБ попросил Арбитраж Москвы обратить решение по иску к Euroclear к немедленному исполнению

 ЦБ попросил Арбитраж Москвы обратить решение по иску к Euroclear к немедленному исполнению

Бывшие активы Шефлера в Калининграде выставлены на продажу за 1,1 млрд рублей

В России прошлой зимой-осенью были повреждены извне около 8,5 ГВт энергомощностей

Генпрокуратура выиграла иск на 40 млрд рублей к мурманским рыболовецким компаниям
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2269 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9502 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов