Российские военные сообщили об уничтожении за сутки свыше 100 пунктов управления БПЛА ВСУ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Запад" и "Южная" в течение суток нанесли поражение 104 пунктам управления беспилотной авиацией ВСУ, заявили российские военные в четверг.

"Вскрыты и уничтожены: 59 пунктов управления беспилотной авиации, станция спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов противника", - сказал представитель группировки "Запад" Леонид Шаров.

Начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых заявил, что за сутки силами группировки уничтожены 39 пунктов управления БПЛА ВСУ.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены: 16 антенн связи и БПЛА, три терминала Starlink, шесть наземных робототехнических комплексов. Поражены шесть пунктов управления БПЛА, а также 33 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбиты 14 беспилотников противника", - сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.