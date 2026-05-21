Семь БПЛА уничтожено в Воронежской области за ночь

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Воронежской области ночью ликвидировали семь беспилотников, сообщил утром в четверг глава региона Александр Гусев.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем канале в Мах.

Губернатор добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось об уничтожении 30 БПЛА в Ростовской области в ночь на четверг.