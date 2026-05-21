Более 30 БПЛА сбито за ночь в пяти районах Ростовской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Более 30 беспилотников уничтожено в Ростовской области в ночь на четверг, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более трех десятков БПЛА в 5 районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Шолоховском", - написал Слюсарь в своем канале в Мах.

Губернатор добавил, что в Шолоховском районе в результате падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара, возгорания ликвидированы.

Накануне в Ростове-на-Дону обломки БПЛА повредили верхние этажи 24-этажного жилого дома