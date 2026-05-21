В Белгородской области за сутки были ранены восемь человек

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Белгородскую область за сутки ВСУ атаковали 107 раз, в результате атак ранены восемь человек, одному потребовалась госпитализация, сообщил в мессенджере врио губернатора Александр Шуваев.

Ударам подверглись Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский, Шебекинский округа.

Также Шуваев сообщил о смерти мужчины, который 18 мая подорвался на мине в Вознесеновке Шебекинского округа.

По информации оперативного штаба Белгородской области, после воздушных атак в ряде населенных пунктов Шебекинского округа перебои с электричеством. Энергетики начнут ремонт, когда разрешит Минобороны.

В Шебекине утром после атаки дрона загорелись четыре машины, пожарные их потушили.

Всего, по сведениям оперштаба, за минувшие сутки от воздушных атак последствия зафиксированы в 39 населенных пунктах региона. Повреждено семь частных жилых домов и один многоквартирный, 20 легковых и грузовых автомобилей, один из которых сгорел, автобус, социальный и коммерческий объекты, цех предприятия, административное здание, инфраструктурный объект, три ЛЭП, гараж предприятия, надворная и хозпостройки.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 мая 2026 года Военная операция на Украине
Александр Шуваев Белгородская область Шебекинский округ
