Еще один белгородец обратился к врачам после удара дрона а Борисовском округе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Белгородской области после удара БПЛА по автомобилю к врачам обратился четвертый пострадавший, сообщил региональный оперштаб.

"В больницу самостоятельно обратился мужчина, который пострадал сегодня от удара дрона по машине в Борисовском округе в районе села Стригуны. У него диагностировали минно-взрывную травму. После оказания помощи лечение продолжит в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о троих раненных в Стригунах.

В поселке Борисовка Борисовского округа при атаке дрона разбиты стекла и посечены кузова четырех легковых автомобилей.

В селе Рождественка Грайворонского округа от детонации дрона повреждены окна, крыша, забор частного дома, огнем уничтожена машина.

В Шебекинском округе в селе Купино в результате детонации FPV-дрона посечены забор частного дома, кровля хозпостройки и автомобиль.

