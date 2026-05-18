Мирный житель подорвался на взрывном устройстве в белгородском селе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщил о мужчине, раненом в Шебекинском округе в понедельник.

"Мирный житель подорвался на взрывном устройстве. Трагедия произошла в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Бригада "скорой" транспортирует мужчину с травматической ампутацией ног и ожогом лица в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.