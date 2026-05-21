Москва продолжит добиваться снятия своей озабоченности военно-биологической деятельностью США

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Россия продолжит добиваться устранения своих озабоченностей в контексте военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории, в том числе вблизи российских границ, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Нынешние откровения американского разведсообщества рассматриваем как первый шаг на пути к полноценному признанию и комплексному урегулированию проблемы, к решению которой российская сторона последовательно призывала на протяжении последних лет", - сказала она, комментируя заявление директора национальной разведки Тулси Габбард, которая объявила о расследовании деятельности американских лабораторий за рубежом.

Захарова отметила, что российская сторона будет "продолжать работу на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках КБТО (Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия - ИФ), в целях снятия имеющихся у нас претензий в контексте военно-биологической деятельности США за пределами национальных границ, в том числе в непосредственной близости от территории России".