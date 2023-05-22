РФ рассматривает биологическую деятельность США на постсоветском пространстве как реальную угрозу

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - США поставили "на поток" никем неконтролируемое строительство и модернизацию микробиологических лабораторий по всему миру, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отвечая на вопросы СМИ по итогам саммита "группы семи".

"Никем не контролируемая, крайне опасная военно-биологическая деятельность США и их союзников за пределами национальной территории требует самого пристального внимания всего мирового сообщества. Рассматриваем такую активность стран Запада, в т.ч. на постсоветском пространстве, как реальную угрозу национальной безопасности Российской Федерации и других государств - прежде всего, тех, на чьей территории она осуществляется", - сказал российский дипломат.

По его словам, проконтролировать порядок и степень вовлечения этих объектов в закрытые исследовательские программы, реализуемые по военной линии, не представляется возможным.

"Получаемые американцами штаммы возбудителей местных инфекционных заболеваний могут использоваться для целей, несовместимых с интересами безопасности "принимающего" государства", - добавил он.

Рябков заявил, что вопиющим примером указанной деятельности США являются вскрывшиеся факты реализации в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) военно-биологической программы на Украине при поддержке Пентагона и аффилированных с ним структур, включая частные компании.

"Анализ осуществлявшихся в украинских лабораториях проектов позволяет сделать вывод, что в непосредственной близости от территории России велась разработка компонентов биологического оружия", - сказал замминистра.