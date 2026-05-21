Внучка экс-мэра Самары Тархова признала вину в убийстве дедушки и бабушки

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Тархова признала вину в убийстве дедушки и бабушки, передает корреспондент "Интерфакса" из зала Самарского областного суда в четверг.

"(Признаю вину - ИФ) в полном объеме", - сказала Тархова, отвечая на вопрос судьи о признании вины по пп. "а, в, д, ж, з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

При этом подсудимая заявила, что не считает себя виновной в надругательстве над телами убитых.

По остальным инкриминируемым статьям она признала вину частично, по некоторым эпизодам.

31 января 2025 года в полицию с заявлением об исчезновении бывшего мэра Самары Виктора Тархова обратился его друг. Выяснилось, что Тархов и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По подозрению в преступлении задержали внучку убитых Екатерину Тархову. В феврале 2025 года она призналась в убийстве и рассказала о сообщниках.