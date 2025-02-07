Внучке экс-мэра Самары Тархова предъявлено обвинение в двойном убийстве

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Внучке бывшего мэра Самары Виктора Тархова предъявлено обвинение по делу об убийстве родственников, сообщается в телеграм-канале СКР в пятницу.

"Следственными органами СК России по Самарской области предъявлено обвинение местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ранее в отношении нее судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая совершила преступление на почве неприязненных отношений. Девушка убила родственников – Тархова и его супругу – в их квартире, а затем скрыла тела.

Также установлено, что помещение было обработано раствором щелочи. Отмечается, что девушка заранее готовилась к убийству и приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости.

По данным следствия, внучка экс-мэра не работала, Тархов с супругой содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города.

Обвиняемая отказалась от дачи показаний, следствие проверяет версию о возможной причастности к преступлению иных лиц.

Ранее в правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что тела погибших не были найдены. Следственные действия проводятся на самарском полигоне "Преображенка".