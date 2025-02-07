Поиск

Внучке экс-мэра Самары Тархова предъявлено обвинение в двойном убийстве

Внучке экс-мэра Самары Тархова предъявлено обвинение в двойном убийстве
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Внучке бывшего мэра Самары Виктора Тархова предъявлено обвинение по делу об убийстве родственников, сообщается в телеграм-канале СКР в пятницу.

"Следственными органами СК России по Самарской области предъявлено обвинение местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ранее в отношении нее судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая совершила преступление на почве неприязненных отношений. Девушка убила родственников – Тархова и его супругу – в их квартире, а затем скрыла тела.

Также установлено, что помещение было обработано раствором щелочи. Отмечается, что девушка заранее готовилась к убийству и приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости.

По данным следствия, внучка экс-мэра не работала, Тархов с супругой содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города.

Обвиняемая отказалась от дачи показаний, следствие проверяет версию о возможной причастности к преступлению иных лиц.

Ранее в правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что тела погибших не были найдены. Следственные действия проводятся на самарском полигоне "Преображенка".

СКР Виктор Тархов Самарская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полковник ВСУ Карпуша заочно арестован за приказы об обстреле курских территорий

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии Дзержинска в ДНР

В РФ создан президентский фонд экологических и природоохранных проектов

Представители Росавиации и Минтранса общались с руководством "Домодедово"

В ФСБ сообщили о задержании вступившего в батальон "Азов" москвича

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Дружба в ДНР

В Кремле надеются, что судьба Русского дома в Баку может решиться в диалоге двух президентов

Законопроект о защите русского языка рассмотрят 11 февраля

Законопроект о защите русского языка рассмотрят 11 февраля
Разлив мазута в Керченском проливе

На побережье Анапы нашли новые выбросы мазута

ФАС спросила производителей о причинах подорожания ПЭТФ, БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранулы

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5816 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе331 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2161 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });