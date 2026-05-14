Суд начнет рассматривать дело об убийстве экс-мэра Самары Тархова 21 мая

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Самарский областной суд назначил на 21 мая первое заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены, в котором обвиняется их внучка Екатерина Тархова, сообщает пресс-служба суда.

"Первое судебное заседание назначено на 21 мая 2026 года в 10:30 (9:30 по Москве). Следующее судебное заседание планируется на 22 мая 2026 года", - говорится в сообщении.

Вызову в суд подлежат 79 свидетелей, один эксперт и девять специалистов. Адвокат подсудимый подал ходатайство о вызове в судебное заседание восьми свидетелей.

Кроме того, на первое судебное заседание планируется этапирование потерпевшей Людмилы Тарховой, матери обвиняемой и дочери убитых. Она содержится в ФКУ ИК-15 УФСИН по Самарской области и отбывает срок по делу о вымогательстве в особо крупном размере.

По версии следствия, с ноября 2024 по январь 2025 года Екатерина Тархова с Дмитрием Метревели убили бывшего мэра Самары и его жену, отравив их, затем заморозили тела при помощи азота, расчленили и разбросали по мусорным контейнерам Самары. Сообщники действовали под руководством Светланы Метревели, которая давала им указания, находясь на территории иностранного государства.

Кроме того, участники организованной группы похитили имущество погибших. С использованием поддельных официальных документов с банковских счетов были похищены денежные средства, начисляемые в качестве дивидендов. При содействии Киселевой, являющейся родственницей Метревели, был продан автомобиль погибшей.

Светлана и Дмитрий Метревели, находящиеся за пределами России, объявлены в международный розыск и заочно арестованы.