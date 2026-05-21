Лавров и глава МИД Таиланда обсудили вопросы защиты прав российских граждан

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и вице-премьер, министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткэу провели телефонный разговор в четверг, сообщает российский МИД.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили наиболее актуальные вопросы развития российско-таиландских отношений", - говорится в сообщении.

Как пояснили на Смоленской площади, в том числе была обсуждена "тематика защиты прав и интересов российских граждан, находящихся на территории Таиланда".