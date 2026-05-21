Мэр Сызрани опроверг информацию о приостановке работы предприятий города

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава Сызрани Сергей Володченков опроверг информацию о приостановке работы предприятий города.

"В социальных сетях от моего имени появляется недостоверная информация о приостановке деятельности предприятий. Комментариев подобного рода СМИ я не давал", - написал Володченков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что утром в четверг Сызрань подверглась атаке беспилотников, в результате пострадал жилой сектор, погибли два человека, еще несколько пострадали.