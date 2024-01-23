Патриарх Кирилл предложил принять закон о досрочном выходе многодетных на пенсию

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к парламентариям с инициативой принятия закона о досрочном выходе на пенсию для многодетных россиян.

"Следует также рассмотреть возможность принятия закона о досрочном выходе на пенсию для многодетных родителей. Ну что же мама, у которой несколько детей, она не может не работать, потому что доход небольшой, и выходит на пенсию так, как и те, у кого, может быть, и детей нет!" - сказал патриарх во вторник на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

По его мнению, здесь должен быть какой-то коэффициент - может быть, выборочное соотношение и оценка ситуации.