В Кремле заявили, что не одобряют давление США на Кубу

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не одобряют давление США на Кубу и считают, что к бывшим и действующим руководителям нельзя применять граничащие с насилием методы.

"Мы считаем, что нельзя одобрять того давления, которое оказывается на Кубу, мы считаем, что ни в коем случае нельзя к бывшим, действующим руководителям государства применять такие методы, граничащее с методами насилия. Собственно, мы не первый раз это видим и не одобряем это", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг.

Так он прокомментировал информацию о предъявлении США обвинений в отношении бывшего председателя компартии Кубы Рауля Кастро.

Ранее исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш заявил, что после того, как в отношении Рауля Кастро были выдвинуты обвинения в связи с событиями 1996 года, следующим шагом будет незамедлительное издание ордера на его арест. Об этом сообщил вещающая из США для Кубы радиостанция "Радио Марти".

По его словам, "американское правосудие постоянно предъявляет обвинения лицам, находящимся за пределами страны, и существует множество способов доставить их в США".



